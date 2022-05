Na tranzitnih cestah proti Avstriji bo že danes možen zelo povečan promet

Kranj, 28. maja - Gorenjski policisti že za danes ocenjujejo, da na tranzitnih cestah proti Avstriji obstaja možnost za zelo povečan promet in nastanek zastojev predvsem na koncu gorenjske avtoceste na Hrušici. Kolona je trenutno dolga približno 500 metrov in se bo lahko še daljšala, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Velika zgostitev prometa za nedeljo pa je že napovedana in pričakujejo daljše zastoje. V promet se bodo v nedeljo zvečer vključila tudi tovorna vozila, katerih tranzit skozi Karavanke v večkilometrskih kolonah običajno poteka v nedeljo in ponedeljek.

Na gorenjskem kraku avtoceste in na vzporednih cestah bo za varnost skrbelo več policistov, glede na razmere pa so predvideni različni scenariji. Med njimi je zadržanje tranzita na avtocesti v čim večjem obsegu zlasti na Jesenicah, uskladitev semaforskih intervalov na posameznih relacijah ob zastojih na vzporednih cestah, predvsem na Ljubelju preusmeritev tranzitnega prometa preko portalov na avtocesti na manj obremenjene glavne ceste proti Avstriji in preusmeritev tranzitnega prometa proti Avstriji že na ljubljanskem obroču.

Vozniki naj sproti spremljajo prometne informacije in pot prilagajajo stanju na cestah. Potovalni časi bodo daljši, so opomnili gorenjski policisti, ki pozivajo k strpnosti.

Kot so izpostavili, je na avtocesti ob zastoju ali prometni nesreči treba ustvariti reševalni pas. Na zgornjem delu gorenjske avtoceste, ki ima zgolj dva prometna pasova za vožnjo v vsako smer, to pomeni ustavitev skrajno levo na prehitevalnem in skrajno desno na voznem pasu. Sredinska pot s tem postane interventna površina za gasilce, zdravstvo, policijo, vzdrževalce in druge nujne službe.

Hoja po avtocesti je prepovedana. V zastoju na območju Podmežakle je lani z viadukta padel moški in se pri tem poškodoval, so spomnili.