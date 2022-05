V HSE ob dnevu Sonca o vlogi sončnih elektrarn pri oskrbi

Ljubljana, 28. maja - Ob današnjem svetovnem dnevu Sonca so v HSE spomnili na sončne elektrarne, ki delujejo pod njihovim okriljem in predstavljajo pomemben del na področju t.i. zelenega prehoda. Največja je v Prepretnem in je od odprtja v začetku aprila proizvedla 773 MWh električne energije, ki zadostujejo za letno oskrbo približno 180 povprečnih gospodinjstev.