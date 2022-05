WHO zaradi opičjih koz ne vidi razloga za preplah

Ženeva, 27. maja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je spričo nenavadnega širjenja opičjih koz v državah, kjer teh doslej niso poznali, že pozvala k različnim ukrepom, razloga za preplah pa ne vidi. "To ni bolezen, ki bi se je morala bati splošna javnost. To ni kot covid," je danes v Ženevi zatrdila strokovnjakinja WHO Sylvie Briand.