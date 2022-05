Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 28. maja - Pri Slovenski matici so skupaj z založbo Annales ZRS Koper in v soizdajateljstvu s Slovenskim raziskovalnim inštitutom izdali monografijo Milana Bufona Ethnos in topos, pri Sanjah pa roman Amelie Nothomb z naslovom Smrdokavra. ZKP RTV Slovenija je z Radiem Slovenija izdala delo psihiatra Boruta Škodlarja Samoumiritev.