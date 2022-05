Industrija brezalkoholnih pijač se sooča s pomanjkanjem reciklirane plastike

London, 27. maja - Proizvodnja reciklirane plastike v Evropi se mora potrojiti, če želijo vsa podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo brezalkoholnih pijač, uporabljati 100-odstotno reciklirane plastenke, so ocenili v družbi Suntory Beverage and Food GBI, pod okrilje katere med drugim sodita znamki Orangina in Lucozade.