Gaziantep, 27. maja - Kiti Smiljan v kategoriji do 68 kg je poskrbela za doslej najboljšo slovensko uvrstitev na evropskem prvenstvu v karateju v turškem Gaziantepu. Članica KK Ljubljana se je prebila do repesaža, kjer je izgubila z Nemko Magdaleine Schroeter in osvojila sedmo mesto.