KPK: Domžalski občinski svetnik z žaljivim komuniciranjem in nezakonitimi pritiski kršil integriteto

Ljubljana/Domžale, 27. maja - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je član občinskega sveta Občine Domžale Matej Oražem z žaljivim komuniciranjem in nezakonitimi pritiski na članico občinskega nadzornega odbora kršil integriteto. Ugotovitve so pravnomočne, so sporočili s KPK.