Pred stoletjem se je rodil britanski igralec Christopher Lee

London, 27. maja - V Londonu se je 27. maja 1922 rodil britanski igralec Christopher Lee. Najbolj znan je po filmskih upodobitvah različnih zlikovcev, vključno z Drakulo, Rasputinom, Bondovim nasprotnikom Scaramangom, grofom Dookujem v Vojni zvezd in čarovnikom Sarumanom v trilogiji Gospodar prstanov in Hobit. Umrl je 7. junija 2015 v Londonu v starosti 93 let.