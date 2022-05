Letošnji teden gozdov poziva tudi k previdnosti v gozdu

Ljubljana, 26. maja - V tem tednu pod sloganom Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi, poteka teden gozdov, ki pa poleg nege opozarja tudi na pomen varnega dela v gozdu. Zato, kot so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ministrstvo skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM) izvaja projekt Previdno v gozdu!