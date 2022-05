Botanični vrt Univerze v Mariboru obeležuje 20 let delovanja

Maribor, 28. maja - Botanični vrt Univerze v Mariboru letos obeležuje 20 let delovanja. "Skozi vsa ta leta je imel pomembno vlogo pri odkrivanju, dokumentiranju in ohranjanju rastlinskih vrst, izobraževanju, raziskavah na raznih področjih biologije rastlin ter pri spodbujanju regionalnega razvoja in naravi prijaznega turizma," poudarjajo na univerzi.