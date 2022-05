Pisma psihoanalitika Junga na dražbi prodali za več kot 46.000 evrov

Jeruzalem, 26. maja - Na dražbi avkcijske hiše Kedem v Jeruzalemu so 62 pisem švicarskega psihiatra in filozofa Carla Gustava Junga prodali za skoraj 46.600 evrov. Začetna cena za zbirko pisem iz obdobja med letoma 1940 in 1960 je bila 14.000 evrov, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.