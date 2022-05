Elizabeta II. na prestolu že sedem desetletij

piše Sergeja Kotnik Zavrl

London, 29. maja - Šestega februarja je minilo 70 let, od kar je na britanskem prestolu Elizabeta II. Na dan obletnice na Otoku ni bilo posebnih slovesnosti, temveč so praznovanja v pričakovanju boljšega vremena preložili na začetek junija. Za veliko večino Britancev je Elizabeta II. edini monarh, ki ga poznajo, in simbol stabilnosti v hitro spreminjajočem se svetu.