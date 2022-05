Štigličeva nagrada za življenjsko delo scenaristki in režiserki Heleni Koder

Ljubljana, 25. maja - Štigličevo nagrado, ki jo podeljuje Društvo slovenskih režiserjev in režiserk, bo za življenjsko delo letos prejela scenaristka in režiserka Helena Koder. Podelili ji jo bodo 7. junija v Slovenski kinoteki, takrat pa bodo razkrili tudi, kdo so nagrajenci za izjemno režijo posameznih avdiovizualnih del, so sporočili iz društva.