V Gorici razstava slikarja in grafika Hijacinta Jusse

Gorica, 27. maja - V galeriji Kulturnega doma v Gorici je do 13. junija na ogled razstava slikarja in grafika, beneškega Slovenca Hijacinta Jusse. Na ogled je 55 del iz različnih obdobij ustvarjanja umetnika, za katerega velja, da sta barva in hitra slikarska gesta njegovo glavno izrazno sredstvo.

Likovni kritik Joško Vetrih je ob nedavnem odprtju razstave spomnil, da je Jussa začel razstavljati leta 1972 v rodni Benečiji, a je njegova kasnejša dejavnost povezana predvsem z goriškim prostorom, saj že veliko let živi in ustvarja v Števarjanu.

Na začetku Jussove likovne poti, je dejal Vetrih, so prevladovale risbe s tušem, grafike in akvareli, ki so jih navdihovali krajinski prizori iz Benečije in so se sklicevali na tradicionalno figuraliko poimpresionističnih umetniških gibanj, zatem pa se je spoprijel z večjimi slikarskimi površinami in se preizkusil v različnih tehnikah in slikarskih trenjih. V kasnejših letih je Jussa začutil potrebo po bolj sproščenem izražanju lastnih občutkov, po skrbnejši ureditvi slikarskega prostora in po bolj pisani in zgovorni barvni paleti, je poročal Primorski dnevnik.

"Na zastrtih krajinskih ozadjih zaživijo svetlikajoče se lise hladnih sivih, modrikastih in vijoličastih barv, ki se prelivajo v toplejše rjave, rdeče, rumene in okra barvne odtenke," je povedal Vetrih ter izpostavil za Jusso značilno uporabo barv in hitro slikarsko gesto, "ki v prepletanju in drobljenju barvnih plasti in v raztapljanju bleščečih barv v temne sence najde dovršen in prodoren izhod v prehajanju iz tradicionalnega pejsaža v abstraktne kompozicije".

Razstavo bi morali postaviti že pred dvema letoma, ob okroglem življenjskem jubileju slikarja, a je to preprečila pandemija covida-19.

Poleg Kulturnega doma Gorica so pri postavitvi razstave sodelovali še kulturna zadruga Maja, Slovenska kulturna in gospodarska zveza, ena od krovnih organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, in Društvo beneških umetnikov. Razstava Hijacinta Jusse se vključuje tudi med preddogodke bližajočega se leta 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica postali Evropska prestolnica kulture.

Hijacint Jussa se je rodil leta 1950 v Čedadu. Po študiju na slovenski srednji šoli in na italijanski šoli za umetnost v Gorici je od leta 1971 do upokojitve poučeval likovno vzgojo in risanje na slovenskih srednjih šolah v Gorici, so sporočili iz Kulturnega doma Gorica.

Slikar, grafični oblikovalec, ilustrator, graver se ukvarja tudi s fotografijo in snemanjem dokumentarnih filmov. Avtor številnih stripov in risank za slovenski časopis Novi Matajur je znan kot operater video posnetkov Pisma iz Benečije, ki jih je na Youtube objavil Slovenski kulturni inštitut iz Špetra ob Nadiži, kjer tedensko poročajo o najpomembnejših dogodkih slovenske manjšine v Benečiji.

Njegovo pomembno delo je dokumentarni film Spomini in pričevanja Mečana/Mezzana 1945, ki ga je predstavil na Dnevih etnografskega filma leta 2016 v Ljubljani. Leta 1994 je za koledar Goriške Mohorjeve družbe ustvaril serijo akvarelov, ki so nekakšen ikonografski katalog starodavnih votivnih cerkva v Nediških dolinah.