Ob evropskem letu mladih v Ljubljani osrednji dogodek Zvok mladosti

Ljubljana, 27. maja - Ob evropskem letu mladih bo v Ljubljani potekal osrednji dogodek Zvok mladosti. V okolici Križank bodo tekom dneva med 10. in 18. uro potekale različne aktivnosti, popoldne pa bo na glavnem odru med drugim nastopil ukrajinski mladinski simfonični orkester Music for the Future. Dogodek s partnerji organizira Urad RS za mladino.