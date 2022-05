Kitajska in ruska letala opravila skupne polete med srečanjem četverice Quad

Tokio, 24. maja - Kitajska in ruska bojna letala so danes, ko so se v Tokiu sestajali voditelji zavezništva Quad, japonski premier Fumio Kishida, ameriški predsednik Joe Biden, avstralski premier Anthony Albanese in indijski premier Narendro Modija, opravila skupne polete nad Japonskim in Vzhodnokitajskim morjem, je povedal japonski obrambni minister Nobuo Kishi.