Za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/23 na voljo 25.737 prostih mest

Ljubljana, 24. maja - Za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/23 se je do 25. aprila, ko se je iztekel rok za prenos prijav, prijavilo 20.983 kandidatov. Skupaj je zaradi določenih sprememb na voljo 25.737 prostih mest. V času, ko je bilo prijavo mogoče prenesti, je to storilo 817 kandidatov, so navedli na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.