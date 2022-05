Airbnb zaradi ponavljajočih zaprtij zapušča Kitajsko

Peking, 24. maja - Spletna platforma za kratkoročno oddajo nepremičnin Airbnb za nedoločen čas zapušča kitajski trg, saj na Kitajskem še naprej vztrajajo politika ničelne tolerance do covida, stroga zaprtja mest in omejitve potovanj, poročajo tuji mediji. Rezervacija nastanitev in doživetij na Kitajskem tako od 30. julija naprej ne bo več mogoča.