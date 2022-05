Združenje novinarjev in publicistov meni, da je stavka na RTVS nepotrebna

Ljubljana, 23. maja - V Združenju novinarjev in publicistov menijo, da je današnja stavka dela zaposlenih na RTVS nepotrebna. Kot neupravičene vidijo tudi zahteve po odstopu vodstva, saj da je bilo izvoljeno v skladu z zakonom in vsemi predpisanimi zakonitimi postopki. Stavkajoči medtem branijo svoje pridobljene privilegije, so zapisali v sporočilu za javnost.