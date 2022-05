Po opozorilni stavki na RTVS začetek pogajanj

Ljubljana, 24. maja - Po ponedeljkovi opozorilni stavki novinarjev iz koordinacije novinarskih sindikatov javne Radiotelevizije Slovenija (RTVS) sindikati in vodstvo RTVS začenjajo pogajanja o stavkovnih zahtevah, med katerimi sta novinarska avtonomija, depolitizacija servisa in vzpostavitev socialnega dialoga. Razrešitev stavkovnih zahtev pričakujejo do konca maja.