Lagardova: Do konca septembra konec z negativno obrestno mero

Frankfurt, 23. maja - Evropska centralna banka (ECB) je pripravljena na dvig obrestnih mer v juliju in septembru, ki bi pomenil konec negativne obrestne mere, je danes po poročanju tujih medijev sporočila njena predsednica Christine Lagarde. To je njena prva javna napoved dveh dvigov obrestne mere v kratkem času, ki so jo njeni kolegi sicer napovedovali že nekaj časa.