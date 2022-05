Teden gozdov o sodobni negi gozda

Ljubljana, 23. maja - Začenja se teden gozdov, ki bo trajal do nedelje. Poteka pod geslom Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi. Nega gozda je namreč glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom, so zapisali v Zavodu za gozdove Slovenije. V družbi Slovenski državni gozdovi izpostavljajo naravno obnovo gozda.