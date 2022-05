Biden v Južni Koreji o krepitvi prisotnosti ZDA v Aziji

Seul, 20. maja - Ameriški predsednik Joe Biden je danes prispel v Južno Korejo in tako začel svoj obisk v Aziji, na katerem si želi okrepiti gospodarske in varnostne vezi z regionalnimi zavezniki. Na obisku se je sestal z novim južnokorejskim predsednikom Yoon Suk-yeolom, razpravljala pa sta o težavah v dobavni verigi in vojni v Ukrajini.