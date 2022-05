Pahor in Duda o nadaljnji podpori Ukrajini in sankcijah proti Rusiji

Varšava, 20. maja - Ukrajina potrebuje status kandidatke za članstvo v EU ter humanitarno in vojaško pomoč, nujen pa je tudi pritisk na Rusijo s sankcijami, sta se na današnjem srečanju v Varšavi strinjala slovenski predsednik Borut Pahor in njegov poljski gostitelj Andrzej Duda. Podprla sta tudi podelitev statusa kandidatke za članstvo v EU Bosni in Hercegovini.