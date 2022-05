Nad hitrost v prometu na Severnoprimorskem z opozarjanjem na nevarnost

Nova Gorica, 21. maja - Policijska uprava (PU) Nova Gorica bo danes in v nedeljo izvedla preventivno akcijo Hitrost in posledice v prometnih nesrečah. Potekala bo na več informacijskih točkah na cestnih postajališčih in izogibališčih ob glavnih cestah oz. vstopnih točkah z območij drugih policijskih uprav in iz Italije, namenjena pa je predvsem motoristom.