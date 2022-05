Everton rešil prvoligaški status

London, 19. maja - Everton vsaj še eno leto ne bo najslavnejša angleška ekipa, ki bi izpadla iz domače elitne ligaške konkurence. Čeprav so bili dolgo časa v nevarnem položaju, so se po zaostalih tekmah iz njega rešili. Tokrat so na zaostali tekmi 33. kroga po preobratu s 3:2 doma premagali Crystal Palace.