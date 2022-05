Arsenovič prepušča odločitev o svoji usodi volivcem

Maribor, 19. maja - Mariborski župan Saša Arsenovič vztraja pri ponovni kandidaturi na jesenskih županskih volitvah. Meni namreč, da bi bilo "nepošteno" do volivk in volivcev, če jim ne bi dal možnosti, da presodijo o njegovem delu in delu njegove ekipe na prihodnjih lokalnih volitvah.