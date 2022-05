Država ni naklonjena trasi hitre ceste Koper-Dragonja s predorom Baredi

Ljubljana/Koper, 22. maja - Ministrstvi za okolje in prostor ter za infrastrukturo sta se po skoraj šestih letih opredelili do pripomb istrskih občin na državni prostorski načrt za hitro cesto Koper-Dragonja. Predloga občin za alternativno traso z gradnjo predora Baredi nista upoštevali, v prvi vrsti zaradi preobremenitve predora Markovec in posledičnih zastojev.