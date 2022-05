Ob 30-letnici Nature 2000 prva slovenska nagrada Natura 2000

Vipava, 19. maja - Partnerji projekta LIFE-IP NATURA.SI so ob 30-letnici Nature 2000 in evropskem dnevu Nature 2000, ki ga obeležujemo 21. maja, predstavili prvo slovensko nagrado Natura 2000, za katero se lahko potegujejo organizacije in projekti, ki upravljajo in vključujejo eno ali več območij Nature 2000 pri nas. Finalisti in zmagovalci bodo znani jeseni.