Slovenci na svetovno prvenstvo v košarki 3x3

Ljubljana, 19. maja - Izvršni odbor Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) je potrdil izključitev Rusije in Belorusije s prihodnjih tekmovanj. Prav tako do preklica v teh dveh državah ne bo potekalo nobeno tekmovanje pod okriljem Fibe. Zaradi teh ukrepov bo v moškem delu svetovnega prvenstva, ki bo med 21. in 26. junijem v Antwerpnu, priložnost dobila Slovenija.