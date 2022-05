Ministrstvo ob dnevu morskih vsebin opozarja na plastične odpadke

Ljubljana, 19. maja - Ministrstvo za okolje in prostor ob dnevu morskih vsebin, ki je 19. in 20. maja, in evropskem dnevu pomorstva, ki je 20. maja, opozarja na ugotovitve iz načrta upravljanja z morskim okoljem 2022-2027, da je na slovenski obali in v morju v povprečju 81 odstotkov vseh zbranih odpadkov iz plastičnih materialov.