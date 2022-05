Lažna obvestila o bombah v Srbiji prišla iz več držav, tudi Slovenije

Beograd, 19. maja - Srbska policija je odkrila 19 elektronskih naslovov, s katerih so v minulih dneh prišle grožnje o bombah v več sto šolah in drugih ustanovah v Srbiji, zlasti Beogradu. Osem groženj je prišlo iz Poljske, štiri iz Gambije, po dve iz Irana in Nigerije ter po ena iz Ukrajine, Slovenije in Rusije, so sporočili s srbskega pravosodnega ministrstva.