Newyorške borze končale globoko v rdečem

New York, 18. maja - Newyorški borzni indeksi so trgovanje sklenili globoko v rdečem in zabeležili najslabši dan po 2020. Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, so slabi poslovni rezultati trgovskih velikanov, ta teden sta jih objavila WalMart in Target, okrepili skrbi vlagateljev glede vpliva inflacije in težav v oskrbnih verigah na poslovanje podjetij.