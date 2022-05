Newyorške borze uvodoma pod gladino

New York, 18. maja - Osrednji indeksi na newyorških borzah so današnji trgovalni dan začeli v rdečem. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je na vlagatelje močno vplivala objava slabih poslovnih rezultatov trgovskega velikana Target. Borzni trgi so sicer že tako previdni, saj jih zaradi vse višje inflacije skrbi recesija.