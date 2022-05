Rusija napovedala množičen izgon diplomatov evropskih držav

Moskva, 18. maja - Rusija je danes 85 diplomatov Francije, Italije in Španije razglasila za nezaželene osebe in jim ukazala, da zapustijo državo. Gre za povračilni ukrep, potem ko so evropske države aprila množično izgnale ruske diplomate v okviru skupnih evropskih prizadevanj v povezavi z rusko invazijo na Ukrajino.