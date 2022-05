V kraških znamenitostih letos znova pričakujejo več obiskovalcev

Lipica, 18. maja - Ko so leta 2016 podpisali prvi dogovor o sodelovanju Kobilarne Lipica, Parka Škocjanske jame in Parka vojaške zgodovine Pivka, so pričakovali predvsem povečan obisk. Zdaj si ob skupni promociji želijo predvsem, da bi goste na Krasu zadržali več dni, so dejali danes ob podpisu novega sporazuma. Letos vse tri znamenitosti pričakujejo večji obisk.