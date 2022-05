Pri Mladinski knjigi prvenca Mete Hočevar in Nine Majer ter pesmi Svetine

Ljubljana, 18. maja - Pri Mladinski knjigi so tokrat predstavili tri nova izvirna slovenska dela: literarna prvenca gledališke ustvarjalke Mete Hočevar Drobnarije in učiteljice Nine Majer Roža za konfliktno osebo ter pesniško zbirko Iva Svetine Mele. Spregovorili so še o novem delu nemškega avtorja Normana Ohlerja z naslovom Harro in Libertas v prevodu Neže Božič.