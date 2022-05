Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. 5.)

Ljubljana, 17. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o obisku katarskega emirja Tamim bin Hamada bin Kalife Al Tanija v Sloveniji v ponedeljek in njegovem srečanju s slovenskim predsednikom republike Borutom Pahorjem ter premierjem Janezom Janšo. Poročale so tudi o prvem dnevu spomina na komunistične žrtve.