Slovenska filharmonija predstavila program prihodnje sezone

Ljubljana, 17. maja - V Slovenski filharmoniji so predstavili program za sezono 2022/23. Vsebovala bo šest abonmajev, s katerimi bodo segli od klasičnih do sodobnejših skladb, ki jih slovensko občinstvo redko sliši na odru, od zborovske a cappella glasbe do velikih vokalno-instrumentalnih del. Najmlajšim poslušalcem pa bo ponovno namenjen družinski abonma.