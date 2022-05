Izidi ženske rokometne lige

* Izid, zaostala tekma 1. kroga: - od 1. do 4. mesta: - lestvica: 1. Krim Mercator 3 3 0 0 823:447 42 (36) 2. Mlinotest Ajdovščina 4 1 0 3 643:561 32 (30) 3. Z'dežele 3 1 0 2 600:471 31 (29) 4. Krka 4 2 0 2 616:608 29 (25) - od 5. do 8. mesta: - lestvica: 1. Litija 3 3 0 0 533:565 19 (13) 2. Ptuj 3 1 0 2 523:609 13 (11) 3. Velenje 3 2 0 1 528:618 13 (9) 4. Zagorje 3 0 0 3 454:606 13 (13) - od 9. do 12. mesta: - lestvica: 1. Olimpija 4 2 1 1 119:111 5 2. Trgo ABC Izola 3 2 0 1 80:76 4 3. Ž.U.R.D. Koper 4 1 1 2 113:121 3 4. Zelene doline Žalec 3 1 0 2 93:97 2 - od 13. do 16. mesta: - torek, 17. maj: Vrhnika - Logatec 26:23 (12:9) - lestvica: 1. Vrhnika 2 1 0 1 58:56 2 2. Zvezda Logatec 2 1 0 1 55:55 2 3. Sava Kranj 2 1 0 1 62:64 2 4. Branik Maribor - - - - -:- -