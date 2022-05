Muzeji vabijo k brezplačnemu obisku ob mednarodnem muzejskem dnevu

Ljubljana, 18. maja - Ob današnjem mednarodnem muzejskem dnevu bo obiskovalcem v številnih slovenskih muzejih in galerijah na voljo pestro dogajanje, od tradicionalnega brezplačnega vstopa in vodenj do odprtja razstav. O potencialih slovenskih muzejev bo govora na strokovnem srečanju muzealcev. Letošnja nosilna tema je moč muzejev.