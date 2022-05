Komorni zbor Orfej iz Ljutomera osvojil tretje mesto na tekmovanju pri Dunaju

Dunaj/Ljutomer, 17. maja - Komorni zbor Orfej iz Ljutomera je na zborovskem tekmovanju Ave verum v Badnu pri Dunaju pod vodstvom Andraža Hauptmana osvojil tretje mesto in nagrado občinstva, zborovodja pa je prejel še posebno nagrado za najboljši program, so sporočili iz zbora. Mednarodno tekmovanje je petič po vrsti potekalo med 13. in 15. majem.