S filmom Boter začetek cikla Novi Hollywood v Kinodvoru

Ljubljana, 17. maja - V Kinodvoru bodo drevi predvajali kultni film režiserja Francisa Forda Coppole Boter, ki bo uvedel cikel Novi Hollywood v Kinodvoru. Ta bo do avgusta v kino dvorani na Kolodvorski in na Kongresnem trgu ponudil šest ameriških filmskih klasik. Druga - film Bonnie in Clyde v režiji Arthurja Penna - bo na sporedu prihodnjo nedeljo, 29. maja.