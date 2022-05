Glej s performativno instalacijo treh avtoric v Turčiji

Ljubljana, 27. maja - Gledališče Glej bo danes v turškem mestu Urla gostovalo s performativno instalacijo Lučke Centa, Urške Preis in Tery Žeželj z naslovom Območje tkanega prostora. Delo je nastalo v okviru mednarodnega projekta Boundary Crossing in združuje tri ustvarjalke z raznolikimi ozadji in izkušnjami, ki pred tem še nikoli niso sodelovale.