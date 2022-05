Certifikat družbeno odgovoren delodajalec še 44 podjetjem

Ljubljana, 17. maja - Ekvilib Inštitut je v ponedeljek podelil novih 44 certifikatov družbeno odgovoren delodajalec, prvič letos so podelili tudi šest naprednih certifikatov. V projektu, ki traja tretje leto, so doslej podelili skupno 113 certifikatov, v postopek pridobivanja pa jih je vključenih 196, so sporočili organizatorji.