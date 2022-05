Ameriške letalske sile preizkušajo novo hipersonično orožje

Washington, 17. maja - Ameriške letalske sile so konec tedna uspešno preizkusile svojo novo hipersonično raketo, ki naj bi letela s petkratno hitrostjo zvoka in omogočala precizne napade. Pri tem so predstavniki ameriških letalskih sil danes sporočili, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi bilo to prelomno orožje čim prej na voljo za bojno uporabo, poroča CNN.