Na FDV obeležili 60 let obstoja

Ljubljana, 16. maja - Fakulteta za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani obeležuje 60 let obstoja, danes pa so na prireditvi zaposlenim in študentom podelili priznanja za dosežke in tako zaključili praznovanje. FDV je danes največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji, temelj kakovosti pa je vrhunsko družboslovno raziskovanje, so sporočili.