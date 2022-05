Certifikat Družini prijazno podjetje praznuje 15 let

Ljubljana, 16. maja - Certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga podeljujeta Ekvilib Inštitut in ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, letos praznuje 15 let. Od leta 2007 ga je prejelo več kot 300 podjetij, od tega je danes osnovni oz. polni certifikat prejelo skupno 20 podjetij in organizacij.