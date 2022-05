Nagrada za življenjsko delo Ita Rina letos Silvi Čušin, zlati lok Barbri Drnač

Ljubljana, 16. maja - Znani so prejemniki nagrad Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (DSI) in sekcije plesnih ustvarjalcev leta, ki deluje znotraj društva. Nagrado Ita Rina za življenjsko delo prejme igralka Silva Čušin, veliko nagrado zlati lok za izjemen prispevek, bogatitev in razvoj plesne umetnosti na filmskem in avdiovizualnem področju pa Barbra Drnač.