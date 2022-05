Združenje bank o vidikih negativnega euriborja v kreditnih pogodbah

Ljubljana, 16. maja - Združenje bank je predstavilo splošne in pravne vidike vprašanja, kako v kreditnih pogodbah potrošnikom upoštevati negativne vrednosti euriborja, ter opozorilo na kompleksnost in dolgotrajnost kolektivnih sporov. Poudarilo je, da cene kredita ne določa le obrestna mera in da klavzule v pogodbah niso nujno nepoštene.